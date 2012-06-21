Гімнаста Ігоря Радівілова визнав Національний олімпійський комітет найкращим спортсменом жовтня в Україні. А найкращим тренером другого осіннього місяця став його особистий наставник В’ячеслав Лаврухін.
Підбиваючи підсумки спортивного жовтня експертна комісія НОК відзначила здобутки українців на найпрестижніших міжнародних стартах зі спортивної гімнастики, велоспорту, кульової стрільби і фехтування.
Високого визнання НОК бронзового призера Олімпіади-2012 в Лондоні Ігоря Радівілова удостоєно завдяки блискучому виступу на чемпіонаті світу. У канадському Монреалі досвідчений українець в опорному стрибку здобув «срібло», поступившись першому місцю лише однією тисячною бала.
Ще в одному фіналі — у вправах на кільцях Ігор Радівілов також продемонстрував гарний результат, увійшовши у ТОП-6 найсильніших гімнастів планети.
Зазначимо, що Ігор Радівілов уперше здобув звання найкращого спортсмена місяця в Україні.