У Бахмутському районі на Донеччині гіперболоїдна водонапірна башта потрапила до переліку об’єктів науки і техніки за категорією національного значення. Йдеться про «Башту Шухова» — єдиний вцілілий у східній Україні зразок роботи відомого інженера Володимира Шухова. Цей об’єкт розташовано на території ЗАТ «Часовоярський вогнетривкий комбінат», керівництву якого вже повідомили інформацію про статус вежі та режим її використання.
Саме інженер Володимир Шухов свого часу ввів в архітектуру гіперболоїдну форму конструкцій, отримавши відповідний патент у 1899 році. А найпершу у світі металеву сіткову вежу у формі гіперболоїда він збудував для дуже масштабної і престижної Всеросійської промислової і художньої виставки в Нижньому Новгороді ще 1896 року. Згадана водонапірна система «Башта Шухова» на території Донеччини з’явилася значно пізніше — у 1937 році минулого століття. І було закономірним бажання зберегти унікальну споруду. З таким проханням до керівників Бахмутської районної державної адміністрації у травні звернувся депутат Часовоярської міської ради Руслан Макарович. Таке саме прагнення згодом підтримала комісія з обстеження об’єктів культурної спадщини, до складу якої ввійшли представники міської влади, фахівці управління культури і туризму Донецької ОДА, експерти Донецької національної академії будівництва і архітектури та Донецького обласного краєзнавчого музею. Саме завдяки спільним зусиллям на початку листопада «Башта Шухова» увійшла до переліку об’єктів культурної спадщини національного значення.
Нині триває підготовка охоронного договору, а керівництво Часовоярської міської ради готує рішення про паспортизацію унікальної інженерної споруди.