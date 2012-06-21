Високий кров'яний тиск складно розпізнати без спеціальної медичної техніки. Гіпертонію називають «тихим вбивцею», оскільки основних симптомів вона не проявляэ. Без належного лікування можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям, тому потрібно ретельно прислухатися до «дзвіночків», які посилає сам організм.
Медики повідомили, що хропіння може сигналізувати про гіпертонію. Це може бути пов'язано з апное – серйозним порушенням сну, при якому виникають труднощі з диханням. Рівень кисню падає, через що продуктивність рецепторів в мозку зменшується. Починається збільшення кровотоку, що чинить тиск на стінки кровоносних судин. Такі проблеми збільшують ризик гіпертонії.
Фахівці вважають, що зв'язок між високим артеріальним тиском і порушенням дихання особливо сильно проявляється у людей середнього і старшого віку. Ті, у кого «музичний» сон щоночі, мають підвищений ризик гіпертонії. Медики також додали, що люди з надмірною вагою частіше страждають від високого кров'яного тиску.
Лікарі кажуть, що гіпертонія є дуже небезпечним і прихованим захворюванням. Запобігти появі серйозних наслідків простіше на ранніх стадіях. Медики рекомендують прислухатися до сигналів організму, щоб уберегти своє здоров'я. При виявленні симптомів потрібно звернутися до фахівця. Самолікування небезпечно!
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»