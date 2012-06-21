Англійські і німецькі вчені провели серію тестів і заявили, що синє світло знижує артеріальний тиск. При впливі на людину короткохвильовим ультрафіолетом у нього починають розширюватися капіляри. Таким чином, посилюється кровообіг і тиск знижується. Сонячні промені використовувати в терапії не можна, оскільки разом з користю здоров'ю вони завдають шкоди організму.
Йдеться про опромінення, подібного космічному, де немає захисного шару. Вчені під час експериментів здогадалися використовувати синій колір – короткохвильовий відрізок ультрафіолету. Результати дослідження приємно здивували навіть оптимістів. Виявляється, синє світло знижує кров'яний тиск людини так само ефективно, як і медичні препарати. Тільки у таблеток, як правило, є багато побічних дій. Перевагою синього світла є його безпеку. Більш того, новий спосіб лікування дозволяє «м'яко» регулювати показники артеріального тиску. Чого не можна домогтися шляхом прийому таблеток.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»