Сьогодні українська сторона передає Угорщині ноту про неможливість подальшого виконання службових обов’язків угорським консулом у Береговому. Тобто дипломат має виїхати з України. Про це напередодні розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін на спільній прес-конференції з молдовським колегою Тудором Уляновскі. Будапешту буде запропоновано провести консультації щодо порушення Угорщиною Віденської конвенції про консульські зносини під час видачі угорських паспортів українським громадянам та приховування цього.
«Із цим консулом ми все вже вирішили. До побачення! — цитує УНІАН слова очільника вітчизняного зовнішньополітичного відомства. — Але далі вестимемо дуже серйозні непрості переговори з нашими угорськими партнерами».
Отримання другого громадянства не заборонено. Проблема полягає в іншому — неприпустимості заохочування іноземними дипломатами до приховування цього від державних органів України.