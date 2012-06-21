Підрозділом Архітектурно-декоративного підсвічування комунального підприємства «Київміськсвітло» розпочато ремонт і монтаж святкової новорічної ілюмінації. Як повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, новорічну ілюмінацію в столиці увімкнуть із 19 грудня — на День Святого Миколая.
«Оригінальна новорічна ілюмінація — візитівка Києва. Як і всі європейські міста, Київ готується до найбільш очікуваних новорічних та різдвяних свят. Піднесений настрій для киян та гостей столиці створять тисячі гірлянд. Тож із 19 грудня запрошую всіх на прогулянки нічним Києвом», — сказав директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов.
Святкові гірлянди, кулі, «падаючий лід» і «намисто» з’являться на деревах, тросових розтяжках і опорах освітлення на вулицях Хрещатик, Б. Хмельницького, М. Грушевського, а також на Майдані Незалежності, Софійській та Європейській площах. На будівлях Національної філармонії, Національної музичної академії ім. П. Чайковського, Київської міської державної адміністрації, Головпоштамту, Будинку профспілок з’являться гірлянди у вигляді української вишивки.
Освітлення відповідає світовим стандартам і вимогам енергозбереження, всі конструкції виконані на світлодіодах.