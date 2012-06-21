Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У нарядній адміністративного будинку шахтоуправління «Добропільське» вже встановили святкову ялинку. Подібні приємні клопоти аж ніяк не передчасні, оскільки гірники двох структурних підрозділів – шахт «Алмазна» і «Добропільська», достроково виконавши річний план видобутку палива, мають всі підстави зустрічати Новий рік.
На «Алмазній» колектив шахтарів дільниці №2 з початку року підняв на поверхню в рахунок плану більше 640 тисяч тонн вугілля, а колеги дільниці №1 шахти «Добропільська» видобули понад 430 тисяч тонн палива. Причому на «Добропільскій» гірники спромоглися нарубати рекордну кількість «чорного золота», працюючи на дуже тонких вугільних пластах. Адже з «худого» пласта із, потужність всього 1,1 метра, вони щомісяця видобували понад 50 тисяч високоякісного вугілля.
Досить успішно і продуктивно попрацювали також шахтарі дільниці №2 шахти «Алмазна», які щодоби відвантажують на-гора понад 2, 5 тисячі тонн палива.
«Високі показники роботи цього колективу це результат професійної роботи гірників та ефективного використання ними нової техніки. Вони не зупиняються на досягнутому і намагаються до кінця року видобути понад 100 тисяч тонн вугілля, яке ми відвантажуємо на українські теплові електростанції, зміцнюючи енергонезалежність нашої Держави», – каже директор ШУ «Добропільське» Олександр Могильченко.
А всього з початку року гірники ШУ «Добропільського» видобули і відвантажили споживачам понад 2,1 мільйона тонн якісного вугілля.