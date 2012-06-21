Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Мирнограді на Донеччині місцеві шахтарі зробили резонансну спробу привернути увагу до ганебної ситуації із заборгованості по заробітній платі. Зранку вони та члени їхніх родин перекрили дві головні дороги, пропускаючи тільки спецтранспорт та автомобілі з дітьми. На цей відчайдушний крок гірники наважилися, намагаючись «вибити» заборговану зарплату.
За даними профспілкових активістів Мирнограда та Покровського району, заборгованість перед працівниками державного підприємства «Мирнограгвугілля» вже зросла до 133 мільйонів гривень. Як свідчать шахтарі, востаннє вони отримували гроші у вересні – частину заробітку за серпень. А генеральний директор ДП «Мирноградвугілля» Олександр Зорін, який вийшов до підлеглих, уточнив: підприємство виплатило зарплату за липень і 23% за серпень, взявши гроші у борг за реалізацію вугілля, а інших коштів поки немає.
На жаль, у схожій ситуації вже тривалий час перебувають гірники багатьох інших шахт Донеччини: там зараз відбуваються збори та стихійні мітинги і люди не виключають проведення спільних масштабних акцій протесту. За словами голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, ще 31 жовтня Верховна Рада прийняла рішення про виділення 1 мільярда гривень на погашення заборгованості (всього борг перед робітниками державних шахт складає 1 мільярд 590 мільйонів гривень), глава держави підписав документ, але кошти досі не дійшли до шахтарів і про причину цього та точну дату отримання грошей, їм поки ніхто не повідомив.
«Минулої п’ятниці Прем’єр-міністр Олексій Гончарук дав доручення Міністерству енергетики та захисту довкілля терміново вжити заходів для погашення зарплатних боргів. Погасити борги, відповідно до цього доручення, мали б до 13 листопада. Але цей день прийшов, а шахтарі так і не отримали гроші», – коментує ситуацію лідер гірняцької профспілки.