Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька області, що входять до Карпатського регіону, їхні гірські території завжди перебували в зоні особливої уваги. Це майже 60 тисяч квадратних кілометрів із 715 населеними пунктами, більшість з яких — 94% — села. Вмотивований розвиток гірських територій — додатковий потенціал для всієї країни. Тож слід формувати і впровадити державну політику щодо цих територій, яка наблизить виконання стратегії ЄС у Карпатському регіоні, дасть поштовх вивести гірські райони на якісно новий рівень — розвинути інфраструктуру, туризм, людський потенціал.
«Упроваджено нову оцінку регіонального розвитку, яка обчислюється двома індикаторами: індексом регіонального людського розвитку та індексом конкурентоспроможності. Застосовуючи їх до моніторингу розвитку гірських територій, бачимо значно нижчі показники порівняно з іншими регіонами. Для розв’язання проблем є два паралельних напрями, які мають доповнювати один одного. Це децентралізація та продовження й прискорення об’єднання громад у гірських районах, а також формування нової державної політики розвитку гірських територій через ухвалення необхідного законодавства», — наголосив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час круглого столу «Формування державної політики підтримки розвитку гірських територій: досвід України та ЄС».
На гірських територіях сформовано ОТГ: на Львівщині одна, на Закарпатті — дві. Буковина звітує про шість. А на Прикарпатті зареєстровано 10. Децентралізація та об’єднання дає насамперед нову якість послуг у всіх галузях — освіті, медицині, адмінпослугах, безпеці тощо, дає фінансові можливості через ДФРР і субвенції для ОТГ впроваджувати проекти і розв’язувати задавнені проблеми. Зокрема, протягом 2015—2017 років у гірських районах за рахунок ДФРР реалізували 111 проектів.
Геннадій Зубко повідомив, що Мінрегіон розробив законопроект щодо статусу високогірних населених пунктів і надання їм додаткових державних гарантій, який уряд схвалив ще наприкінці минулого року, і його вже подано до Верховної Ради.
«Для України дуже позитивний досвід розвитку гірських територій Австрії. Зокрема, такі принципи, як просторове збалансування виробничої та соціальної інфраструктури, конкурентність економіки гірських територій, розвиток транскордонних туристських меж», — цитує слова Геннадія Зубка служба віце-прем’єр-міністра.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»