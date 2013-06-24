Міністр оборони США Піт Гегсет видав накази щодо прискорення виробництва і розгортання безпілотників та дозволив командирам закуповувати і випробовувати їх самостійно.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News.
У двох меморандумах, з якими ознайомився Fox News Digital, Гегсет скасував стару політику, яка, на його думку, обмежувала інновації. Вперше командири у званні полковника або капітана зможуть самостійно закуповувати і випробовувати дрони, у тому числі надруковані на 3D-принтері прототипи та готові комерційні системи, якщо вони відповідають критеріям національної безпеки.
Вони також зможуть негайно розпочати експлуатацію та тренування з безпілотниками, оминаючи бюрократичні перешкоди, і матимуть право випробувати нелетальні автономні БпЛА у контрольованому середовищі.
«Малі БпЛА більше схожі на боєприпаси, ніж літаки високого класу. Вони повинні бути дешевими, швидко замінними та віднесені до категорії витратних матеріалів», – йдеться у тексті меморандумів.
Гегсет зазначив, що протягом 90 днів у Сполучених Штатах буде створено три нові національні полігони для випробувань безпілотників. Очільник Пентагону також очікує, що до кінця 2027 року США домінуватимуть у галузі малих безпілотників. За його словами, спрощення бюрократичних процедур щодо БпЛА відбувається у межах прагнення Вашингтону випередити Росію та Китай у війні безпілотників.
Гегсет опублікував відеозапис у соцмережі Х, у якому, зокрема, наголосив, що Пентагон залучить провідних світових інженерів та експертів зі штучного інтелекту для розробки низки недорогих дронів американського виробництва.
Джерело: Укрінформ