Найбільші автомобільні виробники підвищують обсяги виробництва машин, але така стратегія далеко не завжди дозволяє утриматися на плаву. Так вважає глава німецького концерну Volkswagen Герберт Дісс, який прогнозує завершення ери традиційних автовиробників.
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Час класичних автовиробників вже пройшло – впевнений Дісс. Глава VW зазначив, що компанії, які не зможуть радикально трансформуватися й адаптуватися до умов часу, розділять долю Nokia (цей колись лідируючий виробник телефонів втратив топові позиції, коли відмовився від вдосконалення своїх технологій).
Виступаючи перед ста двадцятьма вищими менеджерами Volkswagen, Дісс заявив, що концерн повинен бути не просто одним із лідерів автомобільного ринку, а й однією з головних технологічних компаній. Для цього, за словами глави компанії, «Фольксвагену» потрібно «зарізати деяких священних корів» – тобто, позбутися від частини брендів, які входять в VW Group. Це, наприклад, Audi, Porsche, Seat, Ducati, Skoda, Bentley і Lamborghini.
«Ми повинні наслідувати приклад Tesla і стати однією з ключових технологічних компаній. Нам потрібно рухатися в бік електрифікації більшої кількості наших автомобілів, але робити це слід в першу чергу з прицілом на високий прибуток, а не на кількість випущених машин», – додав Герберт Дісс .
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»