У Києві в парку знайшли повішеним громадянина Білорусі Віталія Шишова, який зник у понеділок, 2 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

«Громадянина Білорусі Віталія Шишова, який зник вчора у Києві, знайшли повішеним сьогодні в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання», - ідеться в повідомленні.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

Правоохоронці зазначають, що повна картина подій буде встановлена після допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер системи «Безпечне місто», проведення експертиз і слідчих експериментів.

Мобільний телефон і особисті речі Шишова вилучені з місця події.

Поліція звертається до всіх, хто знав Шишова, з проханням надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі погрози тощо.

Як повідомляв Укрінформ, поліцейські встановили, що громадянин іноземної держави, 1995 року народження, зранку вийшов на пробіжку і не повернувся. Коли чоловік перестав виходити на зв'язок, його співмешканка звернулась на 102.

Раніше стало відомо про зникнення глави Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який вийшов, ймовірно, на щоденну пробіжку й не повернувся.