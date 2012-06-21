Головна мета ініціативи Президента Петра Порошенка «Доступна медицина» у сільській місцевості — це якість і доступність первинної медичної допомоги для 14 мільйонів жителів сільської місцевості. Про це заявив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час презентації дорожньої карти з упровадження телемедицини у сільських амбулаторіях.
Він зазначив, що вже зроблено чимало. Так, у всіх регіонах розпочато масштабне будівництво перших 517 нових сільських амбулаторій. 10 введено в експлуатацію на Кіровоградщині, і вони вже повноцінно працюють, повідомляє Укрінформ.
«Це сільські амбулаторії в селах Криничуватка Устинівського, Зибкове Онуфріївського, Червона Кам’янка Олександрійського районів, селищах Єлизаветградка Олександрівського, Червоновершка Компаніївського, Трепівка Знам’янського, Златопілля Бобринецького. Раніше в області запрацювали ще три амбулаторії — в селах Протопопівка Олександрійського, Панчеве Новомиргородського районів і Велика Виска Маловисківського району», — зауважив урядовець.
Сформовано спроможну мережу, що налічує 4223 сільські амбулаторії. Потреба в новому будівництві — 688 закладів. Закуповують 514 службових автомобілів для сімейних лікарів.
«На початок року в Україні зареєстровано повідомлення про початок будівництва 303 об’єктів. Темпи різні: деякі регіони рухаються швидко, а деякі відстають. Області-лідери: Кіровоградська, Дніпропетровська, Луганська, Миколаївська і Хмельницька. До 15 січня 2019 року заплановано введення в експлуатацію ще трьох новозбудованих сільських амбулаторій у Рівненській і однієї в Одеській області», — зазначив віце-прем’єр.
Він наголосив, що області мають рухатися швидше як щодо оформлення земельних ділянок, так і щодо документації — укладання договорів з генеральними проектувальниками, отримання висновків експертизи, оголошення тендерів і визначення генпідрядників.
Віце-прем’єр зазначив, що нині вже є технічне завдання для запровадження в амбулаторіях телемедицини, розроблене за підтримки колег з World Bank Ukraine. Отже, кінцева мета — зниження протягом 2—3—5 років смертності українців за трьома найпоширенішими нозологіями: серцево-судинні захворювання (у сільській місцевості щорічно діагностують понад 15 тисяч інфарктів міокарда, 15% з них завершуються смертю); бронхіальна астма (на астму й хронічне обструктивне захворювання легень в Україні хворіють майже 2,8 мільйона людей); цукровий діабет (щороку фіксують понад 19 тисяч нових випадків захворювання, 8 тисяч з них — у дітей).
Певний шлях для досягнення цієї мети, за словами урядовця, — вчасна профілактика, діагностика та моніторинг за допомогою телемедицини. І це завдання саме первинної ланки.
«Доступна медицина» — це не косметичний ремонт або будівництво нових амбулаторій. Сімейний лікар не має бути просто диспетчером, який розподіляє хворих між другим чи третім рівнем, він має надавати фахову консультацію. Це створення абсолютно нової якості первинної медицини на селі, вихід на зовсім інший рівень», — наголосив Геннадій Зубко.
Віце-прем’єр-міністр нагадав, що в держбюджеті-2019 передбачено субвенцію на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, — мільярд гривень. Додатково з 2018 року перехідні залишки становлять понад 4 мільярди гривень.
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»