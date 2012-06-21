Вчені Університету Тулузи у Франції з'ясували, що передчасне виникнення глибоких зморшок на лобі може свідчити про високий ризик смерті від серцево-судинних захворювань. Про це повідомляє «Урядовий кур'єр» з посиланням на в прес-реліз MedicalXpress.
У довгостроковому дослідженні, яке тривало 20 років, взяло участь 3,2 тисячі здорових дорослих, вік яких досягав 32-62 роки. Добровольців ранжували відповідно до кількості зморшок на лобі. При цьому ті, у кого зморшок не було, отримували нуль балів, а при сильному їх вираженні – три бали.
За весь час спостереження 233 людини померли від різних причин. З цього числа у 15,2% були дві і більше зморшок на лобі, у 6,6% – тільки одна, а у 2,1% їх не було зовсім. При цьому кількість зморшок були пов'язані з розвитком серцево-судинних захворювань. Так, з урахуванням віку, статі та способу життя у людей, які отримали найвищий бал, ризик смерті через порушення роботи серця та інсульту був у 10 разів вищим, ніж у добровольців з найнижчим балом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»