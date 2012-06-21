Американські вчені з'ясували, що тільки під час глибокого сну мозок здатен ефективно видаляти накопичине протягом дня біохімічне «сміття», наприклад, токсичні білки. Порушення в механізмі такого «очищення» можуть призвести до виникнення нейродегенеративних захворювань, зокрема до хвороби Альцгеймера і деменції.
«Сон необхідний для нормального функціонування системи очищення мозку, і, як показує це дослідження, чим глибше ми будемо спати, тим краще. Крім того, зробленими висновками підкріплюються і без того все більш переконливі докази на користь гіпотези про те, що за якістю сну або його нестачею можна судити про ймовірність виникнення хвороби Альцгеймера і деменції», – повідомила автор дослідження Майкен Недергаард.
Вчені досліджували, як глибина сну впливає на роботу глімфатичної системи – «сміттєприбиральної» системи мозку, що складається з мережі каналів, по яких циркулює спинномозкова рідина. Група вчених під керівництвом Майкен Недергаард відкрила її в 2012 році. Завдання цій системі з мозку видаляється різне біохімічне «сміття».
Відомо, що накопичення в нейронах таких токсичних білків, як бета-амілоїд і тау, розвиває хворобу Альцгеймера. Виходячи з цього дослідники припустили, що недуга може з'являтися через порушення роботи глімфатичної системи. Однак залишалося незрозумілим, що саме впливає на її функціонування. Вчені вважали, що ефективність роботи цієї системи пов'язана з якістю сну. Така гіпотеза узгоджувалася з даними клінічних спостережень: раніше медики виявили зв'язок між недосипанням і підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера.
Постійна нестача сну запускає в мозку деструктивні процеси, кажуть вчені.
У новому дослідженні фахівці провели експерименти на мишах, яких анестезували шістьма різними препаратами. Поки тварини знаходилися під наркозом, дослідники аналізували електричну активність їхнього мозку, а також роботу глімфатичної системи.
З’ясувалося, що сон, який переривається, заважає нормальному функціонуванню глімфатичної системи. Крім того, деякі з різновидів анестетиків також негативно позначилися на процесі «очищення» мозку.
За словами вчених, результати їх дослідження також дозволяють пояснити, чому деякі види анестезії призводять до появи когнітивних порушень у літніх людей, які перенесли хірургічне втручання. Дослідники відзначили, що, грунтуючись на їх висновках, можна розробити новий клас нешкідливих анестетиків, а також методи терапії, що покращують роботу глімфатічної системи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»