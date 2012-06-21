Глиняні таблички віком 2700 років було знайдено на території сучасного Іраку десятки років тому, але лише зараз вченим вдалося розшифрувати тексти.
Як повідомляє Daily Mail, записи зробив шумерською мовою чоловіком на ім'я Кісір-Ашшур, який навчався на лікаря. Це одне з перших свідчень, яке розповідає про стародавні медичні методи: відомі на той час маніпуляції та магічні ритуали.
Відзначається, що записи зроблені в хронологічному порядку, що дозволяє відновити хід навчання. У медичній практиці того часу активно використовувалися отрути: Кісір-Ашшур ретельно записує свої спостереження за пацієнтами після застосування отрути скорпіона та змії. Цікаво, що він описує схожі висновки щодо жовчі, які зробить батько медицини Гіппократ з острова Кос на 200 років пізніше за месопотамського студента-медика.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»