Швейцарські вчені та їх колеги з Нідерландів і США прийшли до висновку, що потепління клімату на Землі загрожує виникненню великих змін її ландшафту. Підставами для такого висновку їм дало проведене в Піренеях дослідження наслідків підвищення температури на планеті від 5 до 8 градусів Цельсія, який спостерігався приблизно 56 мільйонів років тому.
«Наше дослідження доводить, що ризики, пов'язані з потеплінням клімату, набагато серйозніші, ніж в цілому прийнято вважати», – заявив професор Женевського університету Себастьян Кастельтор.
Підвищення температури відбулося за короткий за мірками історії Землі період часу – протягом 10-20 тисяч років, а повернення до попереднього стану зайняло кілька сотень тисяч років. Це був час, коли в районі Північного полюса росли пальми, а на всій Земній кулі поширилися види планктону, які характерні для тропіків.
Піренеї були обрані для дослідження ландшафту, так як там збереглися відкладення, за якими можна визначити, де проходили русла древніх річок і якої ширини вони тоді були. За розміром гальки і перепаду висот у руслах експерти встановили глибину річок і швидкість водних потоків. 56 мільйонів років тому Піренеї перебували в процесі формування, і в їх передгір'ях було багато невеличких річок. Вони несли в долину відкладення, які робили її родючою.
Як пояснив професор Кастельтор, «з потеплінням ландшафт повністю змінився: з’явилися великі повені, що відбувалися раз у два-три роки, початок яких ми змогли визначити, опадів було в 14 разів більше, ніж раніше». Річки постійно змінювали напрямок і розширювалися. Відкладення більше не залишалися в долині, а потрапляли в океан. На місцевості з’явилися величезні шари гравію, по якому текли бурхливі потоки.
На думку вчених, потепління у той час викликало різке збільшення обсягу опадів, літо стало більш спекотним, а повені більш інтенсивними. Проведене в Піренеях дослідження свідчить про «очевидну аналогією з нинішнім потеплінням», вважає Себастьян Кастельтор. За його словами, «потрібно винести уроки» з подій минулого, тим більше що нинішнє потепління відбувається набагато швидше.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»