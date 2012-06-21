Птахи освоїли нові способи добувати собі їжу, так як їх існування змінюється через глобальне потепління, повідомляє «Урядовий кур’єр», посилаючись на Daily Mail.
Еволюційні біологи з Університету Макгілла в Монреалі (Канада) привели кілька прикладів. Так, птахи навчилися ловити рибу на приманку. Вони кидають на воду хліб або комах, щоб риба випливла на поверхню. Інші – використовують потоки повітря і води, які створюються від руху поїздів і гребних гвинтів човнів відповідно. Деякі хижі птахи, зокрема баклани, приєдналися до рибальських суден, щоб вести полювання на заплутанув сітках рибу. Чайки кидають знайдені ними мідії на скелі, щоб розколоти раковину. Подібний прийом застосовують і міські ворони, вони кидають горіхи з висоти на асфальт, щоб розбити тверду шкаралупу або під колеса автомобілів.
Деякі хижаки змінили свій раціон і частково або повністю стали вегетаріанцями. Наприклад, гімалайський стерв'ятник почав вживати в їжу соснові голки, хоча раніше харчувався тільки м'ясом. Біологи вважають, що популяція птахів, яка таким чином пристосовується до нових умов, буде стабільна або збільшиться з часом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»