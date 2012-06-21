Вчені з 24 дослідних організацій підготували звіт про вплив глобального потепління на здоров'я людей. На думку дослідників, зростання температури призведе до поширення низки хвороб і збільшення кількості «кліматичних біженців» у світі, повідомляє Naked Science.
Було встановлено, що в період між 2000 і 2016 роками кількість людей, що піддаються впливу високих температур, значно зросла. Серед них стало на 125 мільйонів більше літніх людей: для їхнього здоров'я спека є особливо небезпечною. Також у світі стало більше жертв голоду, викликаного кліматичними причинами. Цей показник досліджувався у 30 країнах, де харчування населення значною мірою залежить від місцевих продуктів. У 1990 році в цих країнах недостатньо харчування отримували 398 мільйонів осіб, у 2016-му ця кількість зросла до 422 мільйонів. Показники збільшуються не тільки через зміни клімату, але і від фактору зростання населення Землі, а також поступового старіння населення у багатьох країнах.
Спостерігається ріст багатьох трансмісивних захворювань. Ці хвороби передаються камахами та кліщами. Наприклад, ймовірність поширення «костоломної лихоманки» денге з початку 1950-х збільшилася на 9,4%. Цей показник зростає, оскільки через потепління збільшується ареал переносчиків хвороби, комарів Aedes aegypti.
За оцінками вчених, до кінця сторіччя понад мільярд людей можуть стати «кліматичними біженцями». Вже зараз жителі деяких регіонів змушені переїжджати через постійні дощі або зростання середніх температур. Ці зміни відображаються, наприклад, на фермерах — зміни погоди безпосередньо позначаються на їхніх доходах.
Раніше вчені встановили, що в найближчі п'ять років температура на Землі буде зростати. При цьому, на думку вчених, 2016 рік може стати найспекотнішим роком за всю історію метеоспостережень. У 2017 році температурний рекорд побитий не буде через вплив Ла-Нінья – зворотного Ель-Ніньо процесу, що призведе до охолодження деяких куточків планети.