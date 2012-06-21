Міжнародна група вчених порівняла вплив глобального потепління на грунтові води з «бомбою уповільненої дії», яка може призвести до дефіциту питної води в деяких регіонах Землі, пише журнал Nature.
Фахівці вивчили вплив змін клімату на підземні води, які є найбільшим джерелом прісної води для двох мільярдів людей.
Грунтові води тісно пов'язані з поверхневими, вони поповнюються дощами.
Вчені встановили, що грунтові води мають дуже довготривалу гідравлічну пам'ять, тобто дуже повільно врівноважуються з мінливим режимом опадів.
Так, без урахування посушливих регіонів гідравлічна пам'ять триває 1,2 тисячі років і тільки 44% всіх підземних вод досягають стану рівноваги менше, ніж за 100 років.
Це означає, що підземні води з малою «пам'яттю» швидко виснажуються під час посух, але можуть швидко підвищувати свій рівень при рясних опадах.
При цьому в посушливих регіонах грунтові води слабо реагують на опади, але, щоб відновитися, їм буде потрібно кілька тисячоліть.
За словами вчених, в найближчому майбутньому через наслідки глобального потепління деякі регіони стануть більш вологими, а інші – сухими.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»