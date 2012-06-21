Кліматичні зміни і негативний вплив на природу з боку людини – основні чинники множинних екологічних криз, які в кінцевому підсумку спровокують глобальний системний колапс. Вчені, які передбачили цей колапс, упевнені, що людство не переживе його.
ТАК ВИГЛЯДАТИМЕ ЗЕМЛЯ, ЯКЩО ЗНИКНУТЬ ОКЕАНИ:
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Танення вічної мерзлоти в Арктиці – це «кліматична бомба» – вчені
Можна було б припустити, що мова йде про якусь дуже далеку і малоймовірну подію, але вчені кажуть, що глобальний системний колапс, який приведе до вимирання людей, відбудеться вже до кінця двадцять першого століття. Провісниками катастрофи стануть масштабні екологічні кризи, які будуть провокуватися зміною клімату, стихійними лихами, екстремальної спекою, проблемами з доступністю прісної води, зростанням рівня Світового океану, зниженням біологічного різноманіття, і так далі.
«Уже в двадцять першому столітті людству доведеться зіткнутися з величезною кількістю чинників, кожен з яких окремо є більш ніж серйозною проблемою. Але якщо з окремими масштабними проблемами ще можна впоратися, то сукупність таких проблем з великою ймовірністю призведе до загибелі людської цивілізації. Вже зараз ми бачимо, що наші спроби боротися з глобальним потеплінням виявляються повністю неефективними», – йдеться в дослідженні, яке опублікували 200 вчених з різних країн світу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»