Однією зі складових частин глобального транспортного проекту для Києва є запуск в місті BRT (bus rapid transport) — швидкісних автобусних перевезень по радіальних напрямках, для яких виділяється окрема смуга. Перший такий маршрут намічено запустити між Троєщиною і Чоколівкою.

Депутат Київради Сергій Майзель, який займається цим проектом уже два роки, зазначив, що на сьогодні розроблено концепцію проекту, а зараз йде розробка ТЕО. Для цього проекту будуть закуплені нові спеціальні автобуси великої місткості. Реалізувати його повністю можна буде у 2019 році. Депутат також підкреслив, що за розрахунками експертів Світового банку, цим маршрутом користуватимуться до 170 тисяч пасажирів на добу.

Не тільки з Троєщини, але й з Воскресенки можна буде швидко доїхати до станцій метро «Петрівка», «Дорогожичі», і так само до швидкісного трамвая на зупинці «Індустріальна», на Севастопольську площу і потрапити на Чоколівку. У цих місцях будуть побудовані спеціальні пересадочні вузли.

— BRT-лінії існують у багатьох мегаполісах світу. В Україні вперше його можуть запустити в Києві, — розповідає член Міжнародного союзу проектувальників громадського транспорту, член-кореспондент Академії будівництва, генеральний директор проектного інституту електротранспорту Віктор Резніков. — Йдеться про використання існуючої в місті радіальної дорожньої мережі для швидкої доставки пасажирів зі спальних районів на роботу і до місць відпочинку. В даному випадку з Троєщини на Чоколівку, коли для швидкого проїзду автобуса використовується відокремлена від інших смуг крайня ліва (швидкісна) смуга. На думку працюючих в Києві експертів Світового банку, це найменш витратна частина підготовленого ними спільного проекту транспортних коридорів для нашого міста тому, що дороги, і рухомий склад вже є. Вирішується ще й екологічне завдання, адже що швидше рухається транспорт, то менше отруйних повітря вихлопів.

Швидкісний рух крайньою лівою смугою дозволяє перевезти в 1,5—2 рази більше пасажирів за одиницю часу на годину-пік і вдвічі скорочує городянам час у дорозі на далеких дистанціях.

Власникам приватного та вантажного транспорту доведеться звикати, що крайня ліва смуга буде доступна тільки для автобусів, і навіть, можливо, огороджена. Зате знімуть обмеження на рух по крайній правій смузі на маршруті від Троєщини до Петрівки.

Щоб запустити швидкісний автобус — BRT, необхідно побудувати пересадочні вузли і станції посадки пасажирів в різних рівнях.

Можливо, станції обладнають турнікетами і касами для продажу квитків. Якщо влада міста обере не спрощений варіант створення BRT, то для пасажирів доведеться будувати платформи. Люди, що вийшли з автобуса на платформу, перетинатимуть надземними переходами-конкорсами проїжджу частину, що б потрапити на пішохідну зону вулиці як, наприклад, на станції швидкісного трамвая «Площа Перемоги».

Терміни реалізації проекту можуть розтягнутися до двох років, оскільки потрібно побудувати і самі станції на великих пересадочних вузлах, названих вище, і конкорси. До цього часу будуть діяти обмеження на проїзд для легкових автомобілів по крайній правій смузі.

На лівобережжі транспортний коридор для швидкісного автобуса може пройти по бульвару Перова до метро «Дарниця». Тут необхідно буде побудувати надземний пішохідний перехід з другого поверху станції метрополітену до посадкового терміналу «швидкого автобуса».

Відокремлені лінії BRT застосовуються в країнах Латинської Америки, Ірані, Туреччині. У деяких штатах США водієві дозволено мчати по лівій смузі зі швидкістю 130 кілометрів на годину навіть з одним пасажиром в салоні.

Вечірній Київ