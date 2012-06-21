Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Запроваджуючи сучасні IT-інструменти для удосконалення щоденної роботи, дві громади Глухівського району на Сумщині одержали особисті сервіси аналітики та інтерактивні документи з інформацією різних реєстрів.
Йдеться про Березівську сільську та Глухівську міську об’єднані територіальні громади, які у складі 30 громад України взяли участь у пілотному проєкті «Е-рішення», що реалізується Центром розвитку інновацій за підтримки Програми «U-LEAD з Європою».
Відтепер вони мають у власному розпорядженні новітні IT-інструменти, з-поміж яких базові реєстри громад, адрес, майна, бюджетний модуль тощо. Це дозволять створити якісно новий інформаційний простір, що відповідатиме запитам з багатьох питань життєдіяльності обох територій.