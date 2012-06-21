Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сільські населені пункти Глухівського району на Сумщині поступово модернізують життєдіяльність структурних підрозділів, розташованих на його території.
Так, у рамках реалізації проекту Державного фонду регіонального розвитку для покращення якості первинного медичного обслуговування населення капітально відремонтовано приміщення амбулаторії Есманської селищної ради.
Зокрема, перекрито дах, установлено 35 енергозберігаючих вікон, полагоджено стелю кімнати денного стаціонару.
Вартість робіт – майже 700 тисяч гривень, з яких понад 620 – кошти Державного фонду регіонального розвитку, решта – районного бюджету.
А задля забезпечення громадського правопорядку органи місцевого самоврядування Глухівщини планують виділити 262 тисячі гривень на встановлення ще 33 камер відеоспостереження у населених пунктах району. Зараз на території району функціонують 58 камер, тож загалом їх має стати 91.
Як наголошує голова Глухівської РДА Вікторія Сокол, розглядається можливість підключення вже встановлених камер відеоспостереження до 3G Інтернету з метою роботи в онлайн-режимі.