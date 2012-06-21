Лікарня міста Гнівань, що в Тиврівському районі на Вінниччині, отримала допомогу від американської благодійної організації International Headquarters. А саме контейнер із сучасним медичним обладнанням, що забезпечуватиме максимально комфортні умови для обстеження та належного рівня лікування жителів об’єднаної територіальної громади. Благодійна допомога вартістю близько мільйона доларів включає обладнання для проведення магнітно-резонансної томографії, що сприятиме покращенню рівня медичних послуг у місцевій лікарні.
За словами Гніванського міського голови Володимира Кулешова, торік у Сполучених Штатах Америки було підписано довгострокову тристоронню угоду про співпрацю між Гніванською міською об’єднаною територіальною громадою, радником консула з питань культури та економічних зв’язків Анатолієм Кучером та керівником благодійної організації International Headquarters Дугласом Джексоном. Завдяки співпраці громада отримала можливість підвищити якість медичних послуг.