Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Одне з основних бюджетоутворюючих підприємств Тиврівського району і міста Гнівань після 8-ми місячного простою тиждень тому відновило роботу. Завдячуючи сприянню голови Вінницької обласної державної адміністрації Валерія Коровія, адміністрація заводу на чолі з новим керівником змогла розблокувати рахунки, погасити заборгованість по заробітній платі і кредиторську заборгованість, сплатити податки, домовитися про поставки сировини та укласти вигідні контракти. Це стратегічне підприємство належить публічному акціонерному товариству «Укрзалізниця» та спеціалізується на виробництві залізобетонних шпал, опор контактної мережі для електрифікації залізниць, напірних та безнапірних труб різного діаметра, стійок освітлення для електромереж, плит та інших залізобетонних конструкцій.
«На сьогоднішній день на підприємстві працює 493 людини, і кожного дня кількість працівників збільшується. Ми вже вийшли на 8-ми годинний робочий день. Працюємо трьома бригадами і лише на замовлення, а не на склад. Щодо обсягу виробленої продукції, то наразі випускаємо 1500 шпал за день», – зазначив голова правління ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» Олег Хардикайнен.