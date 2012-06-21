Безліч компаній, що виробляють смартфони, наразі змагаються в пануванні технологій, намагаючись зробити перший повноцінний гнучкий смартфон.
Представники Samsung також не зменшують обертів, щосили працюючи над новим гнучким гаджетом Galaxy F, який недавно засвітився в мережі
Як з'ясувалося, смартфон з гнучким екраном буде оснащений дисплеєм на 7,3 дюйма, діагональ якого в складеному стані складе 4,58 дюйма. Нагадаємо, Samsung проведе презентацію нового пристрою до кінця лютого, тому скоро стануть відомі всі подробиці підготовлюваної новинки.
Більшість експертів вважає, що Samsung не оснащуватиме свій перший гнучкий смартфон застарілим процесором Snapdragon 845 і його місце займе Snapdragon 855. Однак, не виключено, що гаджет також отримає процесор лінійки Exynos, який встановлювали на європейські версії флагманів компанії. Інсайдери вважають, що Galaxy F обзаведеться 8 ГБ оперативної пам'яті і батареєю з ємністю в 6000 мАг.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»