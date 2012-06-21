У четвер футболісти київського «Динамо» зіграли внічию (1:1) перший поєдинок 1/16 фіналу розіграшу Ліги Європи УЄФА проти грецького АЕКа. На гол киянина Циганкова в першому таймі греки відповіли влучним пострілом Айдаревича на 80-й хвилині. Українській команді, яка до перерви демонструвала цілком прийнятну гру, не вдалося втримати перемогу й забракло функціоналу, щоб пресингувати 90 хвилин.
Головний тренер динамівців Олександр Хацкевич трагедії з цього не робить, адже після зимового міжсезоння столична команда лише розпочинає весняний цикл: «Ми не виграли, але й не програли, адже позаду тільки перший тайм протистояння. Вдалося забити на чужому полі, та не вийшло довести гру до перемоги. Потрібно було використовувати контратаки, грати сміливіше. У другому таймі ми вже більше позиційно оборонялися. Володіння м’ячем було переважно в суперника. Щодо руху, то першу гру хлопці витримали, і тепер із кожною грою маємо додавати.
Зрозуміло, що рахунок після першого тайму нас начебто влаштовував, але хотілося активнішої гри, як у першому таймі у виконанні трійки центральних півзахисників. У другому таймі суперник почав грати швидше, і нам стало важче, адже це була наша перша офіційна гра в цьому році», — прокоментував перебіг і підсумок гостьового матчу наставник української команди.
Тим часом в Україні стартував черговий тур Прем’єр-ліги. Динамівці свій поєдинок проведуть у неділю на «Олімпійському» проти «Олімпіка». Підопічні Олександра Хацкевича мають певні кадрові проблеми: троє гравців попускають гру через перебір карток. Тож на полі буде певна ротація. Адже «Динамо» не має права втрачати очки, щоб боротися за чемпіонство. А вже після цього матчу тренерський штаб налаштовуватиме на гру у відповідь з грецьким АЕКом. Поєдинок відбудеться 22 лютого на НСК «Олімпійський» у Києві.
Попри м’яч, забитий на чужому полі, розслаблятися підопічним Олександра Хацкевича не можна. Адже найменша результативність гостей кардинально змінить ситуацію.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»