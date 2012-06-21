Поставивши торік першу партію солодковершкового масла в Нідерланди обсягом 140 тонн, Золотоніський маслоробний комбінат, як повідомив радник голови ради директорів АТ «Молочний альянс» В’ячеслав Кулик, одержав нове замовлення. Цього року до Нідерландів відправлять ще 200 тонн золотоніського масла. Перед експортом усю продукцію ретельно перевірили: компанія SGS (лідер у сфері інспекційних послуг, експертизи, випробувань та сертифікації) відібрала проби, всі зразки дослідили в сертифікованій українській лабораторії — випробувальному центрі державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Продукцію схвалили для експорту в будь-яку країну.
Група компаній «Молочний альянс» продовжує активний пошук виходу своєї продукції на ринок Євросоюзу. Торік у квітні вона першою серед молочних компаній України виконала замовлення болгарського партнера на промислову поставку молочної продукції, у серпні — здійснила промислову поставку до ЄС сухого знежиреного молока в межах встановлених для України квот. Нині постачають вершкове масло, яке має в Нідерландах неабиякий попит.
Загалом торік «Молочний альянс» експортував 550 тонн вершкового масла, 140 із яких до ЄС, 382 — до Марокко та Єгипту і 25 тонн — до ОАЕ.