У межах всеукраїнського проекту «Герої нації», розпочатого кілька років тому, на базі ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» відкрився постійно діючий Центр досліджень Голодоморів в Україні. Відтепер у визначені графіком дні його можуть відвідати всі бажаючі не тільки для того, щоб ознайомитися із розмаїтою експозицією, а й долучитися до вивчення та дослідження цих трагічних сторінок в історії нашої країни.
За словами куратора проекту Людмили Говійної, потреба в такому закладі актуальна й очевидна. Адже відтепер Сумщина має Центр, де сконцентровано матеріали на тему Голодомору і з якими може ознайомитися широкий загал і насамперед юне покоління.
Як зазначила директор Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Лариса Тихенко, зусиллями освітян закладу та учнів напрацьовано масштабну систему досліджень Голодомору 1932-1933 років. Тепер головне — долучити до цієї роботи якомога ширші верстви населення, працівників установ, організацій тощо.
Зокрема, важливе значення мають журналістські матеріали про зустрічі з очевидцями голоду. Тож ці публікації і їх авторів варто залучити до просвітницької діяльності. До цієї роботи долучився і кореспондентський пункт «Урядового кур’єра» в Сумській області.
Загалом же увагу акцентують не лише на страшних фактах лютого голодомору, а й активного опору населення червоному теророві. Відкриті бунти, прихований спротив зафіксовано на територіях Кролевецького, Сумського, Роменського, Липоводолинського, Путивльського та інших районів.
Так, у селі Бистрик Кролевецького району й досі згадують світлими і вдячними словами голову колгоспу імені Т. Шевченка Тимофія Тихоновича Назаренка. Ризикуючи життям, він разом із кількома однодумцями заховали зерно від активістів і тим самим врятували село від вимирання. Утім, подібних фактів — десятки і сотні. Всі вони будуть досліджені і збережені, аби наступні покоління українців знали істинну ціну вільного й незалежного життя.