Підготовка до спільного плану заходів на 2017—2018 роки у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932—1933 років в Україні стала темою зустрічі віце-прем’єр-міністра Павла Розенка з представниками Світового Конґресу Українців. Передовсім сторони дійшли згоди, що потрібно зосередитися на об’єднанні зусиль української влади, громадськості та світового українства до підготовки до вшанування 85-х роковин штучної трагедії нашого народу, влаштованої сталінським режимом. Слід працювати над будівництвом другої черги Національного музею «Меморіал жертв Голодомору». Окрім будівництва музею, важливо відновити роботу над Національною книгою пам’яті й посилити інформаційно-просвітницькі заходи задля подальшого визнання світовою спільнотою, тобто іноземними державами та міжнародними організаціями, Голодомору 1932—1933 років в Україні актом геноциду Українського народу. Як повідомляє прес-служба віце-прем’єра, у листопаді 2018 року в Києві заплановано провести міжнародний форум. Захід присвятять 85-м роковинам Голодомору в Україні.
Павло Розенко звертався до учасників зустрічі: «Відновлення історичної правди про Голодомор, сприяння визнанню Голодомору 1932—1933 років у світі є і залишиться одним із пріоритетів внутрішньої та міжнародної політики чинної української влади. Переконаний, що спільними зусиллями ми проведемо всі заплановані заходи на найвищому рівні».
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»