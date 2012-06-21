На Луганщині з радіотелевізійної вежі, розташованої у Новоайдарському районі, почали мовлення ще дві українські радіостанції: «Голос Донбасу» (88,0 МГц) та «Радіо Можливість» (102,3 МГц). «Раніше їх сигнал досягав тільки міста Щастя та охоплював територію приблизно п’ять кілометрів, — зазначає директор обласного департаменту масових комунікацій Олександр Костенко. — Тепер радіус мовлення двох радіостанцій розширено до 40—50 кілометрів. Особливо приємно, що це відбулося напередодні Дня Незалежності України». Тож сигнал цих радіостанцій досягатиме і населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території Луганщини.
Загалом з вежі в Новоайдарському районі на територію Луганщини ведуть мовлення 14 українських телеканалів у цифровому форматі, один аналоговий та сім радіостанцій. Відкриття об’єкта в Новайдарському районі відбулося рік тому, 22 серпня 2017-го.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»