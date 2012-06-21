Іванка МІЩЕНКО,

для «Урядового кур'єра»

Провести аудит роботи ОДА за останні два роки, контролювати ремонти доріг та досягти підписання такої інвестиційної угоди, яка була б застрахована кампанією зі світовим брендом – такі основні завдання ставить для себе голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, серед найперших завдань, з якими вдалося впоратися, – розібрався із економічною складовою.

Те, що відбувалося в області, за словами Сергія Гайдая, його «просто вразило».

«Планка, на яку підняли корупцію – захмарно висока. Тому я звернувся до Прем'єр-міністра з проханням провести за попередні два роки аудит всієї обласної адміністрації»,– заявив Сергій Гайдай.

Очільник Луганщини проанонсував, що наприкінці лютого в область завітає аудит, який буде проводити комплексну перевірку. За результатами будуть ухвалені кадрові рішення.

Найближчі сто днів голова Луганської ОДА планує витратити, насамперед, на контроль ремонту доріг.

На 2020 рік заплановано зробити капітальний ремонт дороги від Сєвєродонецька до Станиці Луганської, де одна з тендерних умов – 5-річна гарантія.

«Це автосполучення стратегічно важливе не лише в економічному плані, а й на шляху встановлення миру. Коли отруєні пропагандою люди, які проживають на тимчасово непідконтрольній території, приїздять до нас і бачать розвиток населених пунктів й інфраструктури – їхня свідомість поступово змінюється», – наголосив Сергій Гайдай.

Також мають бути відремонтовані дороги, які зв’язують Сєвєродонецьк, Сватове та Старобільськ, а також сполучення між Сєвєродонецьком та Золотим. Це те, що стосується автосполучень державного значення. Щодо відновлення доріг, які перебувають на балансі області, то тут чекають остаточного затвердження планів стосовно переліку ремонтів у столиці.

В області добре розуміють, що від якості доріг напряму залежить і поповнення бюджетної скарбниці. Наприклад, відновлення ділянок доріг, які ведуть до контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні сприятиме додатковому надходженню сотень мільйонів гривень на рік до державного та обласного бюджетів від розмитнення товарів. Та й потенційні інвестори частіше б відвідували край, якби сюди було легше дістатися.

Наразі Луганській області у більшій мірі допомагають європейські і світові донорські організації – такі, як USAID, ПРООН.

«Їх дуже багато. Вони за власний рахунок ремонтують ФАПи, амбулаторії, дитячі садочки, тобто кейс світової допомоги – величезний», – каже Сергій Гайдай.

А от потенційні інвестори, які б могли заходити та відновлювати інфраструктуру або створювали нові робочі місця, поки вичікують.

«Тут потрібно зареєструвати хоча б один інвестиційний договір, який був би застрахований. Є багато інвесторів, які хочуть зайти, але їм потрібна підписана та застрахована угода, тому що така угода дає зелене світло для всіх. Єдина умова – страхова кампанія зі світовим ім'ям», – підкреслює очільник Луганщини.

У нього є домовленість із чеською компанією, і найближчим часом Сергій Гайдай сподівається на позитивні зрушення щодо покращення інвестиційної привабливості регіону.