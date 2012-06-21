Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Загалом це перший офіційний візит в якості голови ОБСЄ міністра закордонних справ Словаччини Мірослава Лайчака до України. І вже на другий день перебування у нашій країні він приїхав до Станиці Луганської. Разом із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та делегацією зі Словаччини високопосадовці відвідали КПВВ «Станиця Луганська», а потім взяли участь у передачі гуманітарної допомоги Луганській обласній дитячій клінічній лікарні.
«Сьогоднішня поїздка до Станиці Луганської була дуже важливою. Там ми поспілкувалися з солдатами, представниками Червоного Хреста та з людьми, які перетинають КПВВ. Важливо було побачити на власні очі, що там відбувається, яка ситуація зараз. Ми обговорили ці питання з представниками місії. Вони будуть донесені до міністрів закордонних справ в Європі, а також я підніму їх під час свого візиту до Москви», — так прокоментував свої враження міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки, діючий голова ОБСЄ у 2019 році Мірослав Лайчак під час зустрічі з представниками обласної влади у Сєверодонецьку. І вже під час передачі гуманітарного вантажу, котрий надано благодійним фондом «Міжнародна асоціація підтримки України», у Лисичанську підкреслив, що «Словаччина дуже хоче, щоб в Україні настав мир».
Гуманітарний вантаж — це дизельні генератори, електрообігрівачі, намети, спальні мішки, ковдри, освітлювальні комплекти, дитячі конструктори, одяг, взуття, розкладні ліжка та матраци на суму 83 662 тисячі євро. За словами Мірослава Лайчака, представники місії сподіваються, що тепер луганська обласна дитяча лікарня, в свою чергу, забезпечить розподілення цієї допомоги до інших медичних закладів. Головний лікар Луганської обласної дитячої лікарні, яка була евакуйована до Лисичанська, визнала, що привезені предмети — довгоочікувані.
Виконуючий обов’язки голови обласної державної адміністрації Сергій Філь скористався можливістю зустрічі та серед проблем, на яких зосередив увагу, говорив про відсутність автомобільного перетину лінії розмежування в Луганській області, необхідність вирішення енергетичних питань та про екологічну небезпеку, яка пов’язана з підтопленням шахт, розташованих на тимчасово окупованій території.