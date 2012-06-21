Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»

Швидкі дії головного фінансового регулятора щодо нівелювання кризи, спричиненої карантином, пов’язаним із подоланням епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні, помітили та оцінили пересічні люди. Саме так заявив сьогодні на початку свого виступу у Верховній Раді Україні голова правління Нацбанку Яків Смолій.

Голова правління Національного банку України Яків Смолій.

За його словами, як свідчать соціологічні опитування різних інституцій, довіра населення до дій Нацбанку України за час проведення карантинних заходів у нашій державі зросла вдвічі.

«Коронавірусна криза у банківській системі відбулася без банкрутств фінансових установ, величезного росту інфляції, катастрофічного падіння золотовалютних резервів Нацбанку і довгих черг біля банкоматів», — заявив Яків Смолій.

До речі, за його словами, в Україні у цей нелегкий час працювало 96% банкоматів та всі центральні офіси банків.