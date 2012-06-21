Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Швидкі дії головного фінансового регулятора щодо нівелювання кризи, спричиненої карантином, пов’язаним із подоланням епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні, помітили та оцінили пересічні люди. Саме так заявив сьогодні на початку свого виступу у Верховній Раді Україні голова правління Нацбанку Яків Смолій.
За його словами, як свідчать соціологічні опитування різних інституцій, довіра населення до дій Нацбанку України за час проведення карантинних заходів у нашій державі зросла вдвічі.
«Коронавірусна криза у банківській системі відбулася без банкрутств фінансових установ, величезного росту інфляції, катастрофічного падіння золотовалютних резервів Нацбанку і довгих черг біля банкоматів», — заявив Яків Смолій.
До речі, за його словами, в Україні у цей нелегкий час працювало 96% банкоматів та всі центральні офіси банків.