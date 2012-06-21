Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Про це Олександр Кохан повідомив на своїй сторінці у фейсбук: як і про те, що захворів, рівно 16 днів тому. Інших симптомів, окрім кашлю, у нього не було.
«Втім, оскільки контактів мав чимало (район першим прийняв на себе потужний удар коронавірусу — авт.), вирішив зробити ПЛР-тест. Він виявився позитивним».
Лікувався молодий голова вдома, перебуваючи на самоізоляції, й жодних спеціальних ліків не приймав. І працював дистанційно. А тепер радо повідомляє: « Я поборов COVID-19: два останніх ПЛР-тести негативні. До того ж, комп’ютерна томографія показала: жодних порушень у легенях немає. І кашель минув. Тому — приступаю до роботи».
А її ще чимало: рівень захворюваності в районі зокрема і в області загалом високий. Рівненщина має 538 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. З них 14, на жаль, летальні; натомість одужали 47 людей.
І якщо село Тинне того ж таки Сарненського району вже відкрили на в’їзд та виїзд, то в Зорі Рівненського, навпаки, встановили блок-пости. Так вирішили на засіданні обласної комісії з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Адже в селі зафіксовано 28 випадків захворювання.