Голови облдержадміністрацій мають взяти під особистий контроль запуск опалювального сезону на місцях. У разі саботажу від органів місцевого самоврядування вони мають повне право звернутися до органів прокуратури. Про це на селекторній нараді щодо готовності регіонів до опалювального сезону наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
«З проведенням у 2015 році фінансової децентралізації на місця були максимально передані кошти. На сьогодні бюджети розвитку складають 200 млрд грн. І тому розмови про те, що хтось і щось не встигає, бути не може. Я ще раз наголошую на відповідальності безпосередньо органів місцевого самоврядування по комунальних підприємствах, які повинні забезпечити вчасний початок опалювального сезону. Це саме ваша зона відповідальності», — зазначив Геннадій Зубко.
Віце-прем’єр-міністр нагадав, що вчора на засіданні Уряду було прийняте розпорядження, яким доручено всім задіяним органам забезпечити своєчасний початок опалювального сезону та належне його проходження. Він повідомив, що НАК «Нафтогаз України» доручено укласти до 15 жовтня договори на постачання газу із виробниками тепла, які надають послуги населенню з опалення і постачання гарячої води. «Нафтогазу» разом з операторами мереж доручено забезпечити безперебійне постачання газу виробникам тепла в опалювальний період. Також «Нафтогазу» доручено укласти договори з теплопостачальними і теплогенеруючими підприємствами про реструктуризацію боргів за спожитий природний газ (відповідно до закону №1730).
«Ми прийняли розпорядження, яким практично надали всі можливості, рекомендації і вказівки – НАК «Нафтогаз України», облгазам по запуску опалювального сезону, укладанню договорів та транспортуванню газу. Далі – зона відповідальності органів влади на місцях! Саме вони відповідають за нормальну підготовку (яку мали почати ще весною, щойно закінчився минулий опалювальний сезон), старт та стабільне проходження опалювального періоду», — наголосив Геннадій Зубко.