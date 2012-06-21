За більш ніж 10 років існування айфони перейшли від стадії дорогої забавки до ікони часу, яка має бути у кожної розвиненої людини. Не дивлячись на суперечки та безліч аргументів проти, саме iPhone є взірцем, на який рівняються конкуренти. Сьогодні останньою флагманською моделлю смартфонів Apple можна назвати iPhone 11 Pro. Про його переваги й піде розмова.
Плюси iPhone 11 Pro
Так, останній айфон має недоліки, серед яких, звичайно, дуже висока ціна. Про мінуси ви можете дізнатися скрізь, проте про переваги «яблучних» смартфонів чомусь заведено замовчувати. Отже, головні плюси iPhone 11 Pro:
♦ підвищений час автономної роботи та можливість експрес-підзарядки;
♦ функціональна камера;
♦ потужний процесор;
♦ якісний екран.
Завдяки підвищенню місткості акумулятора новий iPhone може працювати в автономному режимі до 86 годин (модель XS витримує до 72 годин використання). На перший погляд, це невелика різниця, проте у випадку неможливості приєднатися до струму така перевага стане у пригоді. Також у комплекті з «одинадцятим» йде адаптер у 18 Вт, що дозволяє прискорити процес підзарядки.
Три камери iPhone 11 Pro стали не тільки натхненням для мемів, а й предметом гордості власників смартфона. Кожен модуль має 12 Мп: перша камера стандартна, друга – суперширококутна, третя – телефото. Це дозволяє захоплювати більшу картинку та знімати у двократному зумі без втрати якості.
На сьогодні A13 Bionic є найсучаснішим процесором для мобільних телефонів. Він забезпечує швидке опрацювання інформації та плавну роботу найважкіших додатків. До того ж такий потужний процесор дозволить вам не міняти смартфон через рік користування, бо його ресурсів буде достатньо для комфортної роботи гаджета.
OLED-екран iPhone 11 Pro у 5,8 дюйма має назву Super Retina XDR. Він відзначається високими показниками контрасту та підтримує більшість форматів HDR. Також якість зображення забезпечується щільністю пікселів.
Додаткові переваги iPhone 11 Pro
Серед другорядних плюсів (хоча для кого як) одинадцятого айфона слід назвати оригінальний дизайн з основними камерами у вигляді спінера та додатковим зеленим кольором задньої кришки. До того ж вихід iPhone 12 Pro може затягнутися через пандемію (аналітики не виключають, що новий смартфон надійде в продаж не раніше 2021 року), тому одинадцята модель ще довго буде залишатись флагманською у родині Apple. Так що придбання цього смартфону виглядає дуже вигідним вкладенням коштів, особливо враховуючи потужність процесора, який не втратить актуальності протягом наступних троьох-чотирьох років.