Фінансова стабільність. Залучено кошти для підтримки бюджету за механізмами ERA loan та Ukraine Facility, а також для закупівлі газу й озброєнь за механізмом PURL. Подано до Верховної Ради бюджет-2026, який передбачає підвищення зарплат учителям і лікарям, харчування школярів у всіх областях, створення програми «чекап 40+».
Ветерани. Запущено платформу ВЕТЕРАН PRO.
Освіта. З 1 вересня підвищено зарплати 409 тисячам учителів; розвивається освітня платформа «Мрія» — уже охоплено 20% шкіл.
Охорона здоров’я. Перелік програми «Доступні ліки» розширено на 85 безоплатних препаратів; збільшено фінансування лікування складних травм для військових і поранених цивільних на 1 млрд грн.
Соціальна підтримка. 187 тисяч сімей скористалися послугою «Пакунок школяра»; підвищено виплати прийомним батькам; запроваджено нову послугу «Сімейна домівка» для дітей-сиріт.
Відбудова та інфраструктура. Введено в роботу новий водогін для Миколаєва (понад 500 тис. людей зі стабільним водопостачанням); відкрито першу євроколію Ужгород — Братислава — Відень — Будапешт; у межах програм «єВідновлення» та «єОселя» спрямовано понад 7,5 млрд грн на відновлення житла та іпотечні кредити.
Безпека. Систему порайонного оповіщення впроваджено вже у 13 регіонах — це скорочує тривалість повітряних тривог і допомагає бізнесу працювати стабільніше. Працюють над покриттям всієї країни за таким самим принципом.
Інвестиції та приватизація. Створено Інвестиційний фонд відбудови зі США (перші внески — $150 млн); отримано 3 млрд грн від приватизації; розпочато конкурс державно-приватного партнерства в порту Чорноморськ та конкурс на угоду про розподіл продукції на ділянці літієвих руд «Добра».
Підтримка бізнесу. Продовжують фінансувати ефективні програми в межах політики «Зроблено в Україні». Фінансову підтримку за 100 днів отримали понад 10 тис. підприємців у вигляді грантів і доступних кредитів «5—7—9%».
Підтримка прифронтових територій. Розширюють системні політики підтримки для прифронтових регіонів для захисту людей, енергетики, бізнесу.
Цифровізація. Нові сервіси для бізнесу — «є-Акциз», «є-Нотаріат», електронний документообіг у судах, «є-Дозвіл», «є-Шлюб».
«Маємо чіткі завдання від Президента України на наступний етап. Продовжуємо працювати заради перемоги, розвитку економіки та добробуту людей», — наголосила Прем’єр-міністр.