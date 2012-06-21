Днями в Міжнародному виставковому центрі в Києві відбулася 28-ма медична виставка «Охорона здоров’я», в якій узяли участь представники медичних закладів не лише України, а й інших країн. На заході підбито підсумки всеукраїнського конкурсу «Головний лікар року», мета якого — виявляти і вшановувати головних лікарів, чий внесок у розвиток медичної галузі особливо вагомий і знаковий. До уваги беруть критерії, з-поміж яких діджиталізація й інформатизація лікарської праці, створення нових IТ-продуктів, розвиток менеджменту, запровадження інновацій у повсякденній роботі з пацієнтами. За словами організаторів конкурсу ГО «Платформа здоров’я», цей огляд проводять утретє. Цього року надійшло 56 заявок від медичних закладів з різних куточків України. Перемогу здобув представник Сумщини — головний лікар Білопільського центру первинної медичної допомоги Костянтин Рожин, чий внесок у розвиток очолюваного закладу комісія оцінила найвищими балами.
В інших номінаціях перемогу здобули представники міста Дніпро, Харківської та Донецької областей. Як наголошували на конкурсі, такий підхід до оцінки роботи медиків особливо актуальний, адже наступний 2020-й стане роком запровадження цифрових технологій. Тож набутки переможців неодмінно стануть у пригоді їхнім колегам.