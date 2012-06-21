Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Президент Європейського дослідницького агентства (ERC) Мауро Феррарі несподівано і гучно оголосив про свій намір піти у відставку. Мотивуючи своє рішення, він звинуватив Євросоюз у слабкій і недостатній реакції на пандемію коронавірусу.
Мауро Феррарі, який очолює ERC від травня минулого року, опублікував заяву про відставку у газеті Financial Times, наголосивши, що «втратив віру у систему».
«Я був дуже розчарований європейською реакцією на Covid-19», - написав Феррарі. Окрім неспроможності ЄС вчасно виділити достатньо коштів для наукових досліджень, які могли б зупинити пандемію, Феррарі розкритикував Євросоюзу за «повну відсутність координації політики в галузі охорони здоров’я між країнами-членами, постійне відкидання ініціатив фінансової підтримки та односторонні рішення країн про закриття кордонів».
Мауро Феррарі також висловив свою незгоду у підходах керівництва ЄС до роботи агентства. На його думку, вчені повинні мати змогу розробляти наукові ідеї, незважаючи на інструкції про те, які саме напрямки фінансує агентство.
«Цей принцип був визначним в ефективній роботі над пошуком виходу із кризи, пов’язаної з коронавірусом», - наголосив ексочільник ERC.
Він також повідомив, що пропонував Раді ЄС «створити спеціальну програму, спрямовану на боротьбу з Covid-19, проте ця пропозиція була «одноголосно відкинута керівними органами ERC».
«Я вважав, що в такий час найкращі вчені світу повинні мати ресурси та можливості для боротьби з пандемією, працювати над розробкою нових ліків, вакцини, новими діагностичними інструментами, новими динамічними підходами, заснованими на науці, проте це замінили імпровізовані рішення політичних лідерів», - констатував науковець.