Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Працівники управління патрульної поліції Рівненщини сьогодні, 14 листопада, не вперше долучилися до Всеукраїнської акції «Здай кров –- врятуй життя». Кров здав і головний патрульний області Сергій Мерчук.
На своїй сторінці у Facebook він написав, що сьогодні у нього 30-та здача крові. Загалом від здав її вже 13,5 літра: «Здавати кров я розпочав у 2008 році для того, щоб із Чернігова доїхати додому на Волинь, тоді за це платили 86 гривень (а сьогодні дають шоколад, який вдало розходиться для малюків на патрулюванні). Пізніше мене навчили автостопу, й потреба відпала, а бажання допомогти іншим залишилося. Я був свідком багатьох жахливих картин на революції, війні і на службі, де саме втрата крові визначала, буде жити людина чи ні».
Рівняни захоплюються Сергієм Мерчуком, який не лише відважний і безкомпромісний на роботі, а й милосердний у житті. Його приклад надихає творити добро та мотивує до служби в лавах патрульних.
До речі, в обласній станції переливання крові кажуть, що донорської крові забагато не буває.