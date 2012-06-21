Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На Миколаївщині, де й досі не зареєстровано жодного випадку коронавірусу, побував головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Напередодні чиновник заявив, що здійснить перевірку дотримання алгоритму виявлення та діагностики COVID-19 в медичних закладах Миколаївщини.
Вже під час візиту він повідомив, що перед поїздкою вночі було проведено спеціальну операцію — в Миколаєві взяли аналіз у хворих на пневмонію, результати яких на коронавірус були негативними, і відправили їх до лабораторії за межами області. Результат вже отримано, він збігся з тим, який встановили в Миколаєві. У хворих на пневмонію не виявлено COVID-19.
Під час відвідування міста головний санітарний лікар країни провів нараду в облдержадміністрації, ознайомився з роботою медиків в обласній лабораторії МОЗ, обласній інфекційній лікарні, 3-ій лікарні, Центрі екстреної медицини катастроф; з’ясував, як працюють сімейні лікарі та мобільні бригади з відбору зразків для аналізів.
«Мені показали дві лабораторії, ознайомили з перспективним планом збільшення потужності обласної лабораторії, — зазначив Віктор Ляшко. — Переконався, що фахівці діють грамотно, згідно з алгоритмом, який прописаний Міністерством охорони здоров’я. Лабораторія готова до проведення 500 досліджень на добу, повністю забезпечена витратними матеріалами, засобами індивідуального захисту, медичним обладнанням», — зазначив посадовець.
Відповів він і на запитання, чому в Миколаєві відсутні випадки захворювання на коронавірус і чому відбирається мало зразків. Просто сьогодні в області значно знизився рівень грипу та грипоподібних захворювань, немає хворих з температурою, немає хворих з лихоманкою, та кашлем. Люди не звертаються до лікарів.
Протягом дня комісія на чолі з Віктором Ляшком пропрацювала чотири рівні надання медичної допомоги. На кожному з чотирьох етапів були надані певні пропозиції, з’ясовані позитивні моменти і ті, що потребують поліпшення.
Головний санітарний лікар звернувся до керівництва облдержадміністрації та обласної ради ухвалити зміни до обласного бюджету в частині протидія розповсюдженню коронавірусу, оскільки від цього залежить надання медичної допомоги в області.