Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман оцінив шанси на перемогу на Євро-2020 власної збірної та назвав головного фаворита турніру, передає УНН з посиланням на «VTBL».
Фахівець не вважає свій колектив фаворитом. До числа записних лідерів він відніс Бельгію.
“Не думаю, що ми входимо в список фаворитів. Збірна Нідерландів розвивається з блискавичною швидкістю, і я з упевненістю дивлюся в майбутнє. Наш бойовий дух на висоті. Ми нікого не боїмося. Але якщо виділяти одного фаворита, назвав би збірну Бельгії”, — наголосив Куман.
Зауважимо, що збірна Бельгії зіграє в групі В з командами Росії, Фінляндії та Данії, а суперниками Нідерландів будуть Україна та Австрія.
Джерело: УНН