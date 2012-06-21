Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Цьогорічна головна ялинка Львівщини знову буде живою. До того ж, схоже, народжується нова традиція – зелену красуню обласному центру дарують вдруге поспіль краяни.
Ось і минулого вівторка на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької встановили ялинку, яка стане окрасою міста Лева під час Новорічно-Різдвяних святкувань. Сягає вона понад 20 метрів заввишки. Більше тридцяти літ і зим дерево росло на подвір’ї сім’ї Надії та Володимира Петрухів у с. Буда Яворівського району. Тепер сільські господарі вирішили подарувати її Львову.
Прикрашати у Львові ялинку з Яворівщини візьмуться на Андрія, 14 грудня. для неї підготували спеціальну ілюмінацію. За інформацією прес-служби міськради, на зелену красуню не чіпатимуть великої кількості прикрас, а наголос поставлять на вогники та гру світла. Відтак довішають на неї ще дерев’яні яворівські забавки, які виставляли й торік.
Офіційно головну ялинку Львівщини засвітять 18 грудня у переддень Св. Миколая. Тоді ж львів’янам передадуть Вифлеємський Вогонь Миру, організують й театралізовані забави перед оперним театром, а також льодове шоу – на площі Ринок.