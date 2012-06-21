Ужгород днями став всеукраїнською столицею гончарства. Тут уже вдруге провели фестиваль, присвячений традиціям стародавнього ремесла українців, допомагали осягнути секрети глиняного мистецтва.
До Закарпатського музею народної архітектури та побуту приїхали понад десятеро гончарів із Закарпаття, а також із Полтави, Івано-Франківська, Львівщини та Волині.
«У сучасному світі гончарні вироби як спосіб самовираження, предмети декоративно-прикладного мистецтва не втрачають значення, — розповів Сергій Івашків із Червонограда на Львівщині. — Працюючи з гончарним кругом, люди з користю проводять вільний час і відпочивають психологічно. Це заняття можна навіть назвати глинотерапією».
Сергієві Івашківу гончарство дає змогу заробляти на хліб, адже він оволодів багатьма секретами гончарної справи. До Ужгорода привіз незвичайну чорну кераміку: вона набуває чорного забарвлення завдяки особливостям випалювання.
Під час майстер-класів усі могли самі виготовити предмети із глини, користуючись допомогою професійних гончарів, або придбати вподобані вироби. Святкове дійство на території музею доповнювалося виступами артистів заслуженого академічного Закарпатського народного хору, народного колективу «Іршавська родина».
Місцем проведення фестивалю цей музей обрано не випадково. На Закарпатті гончарство розвивалося здавна, воно має чималі набутки. У фондах музейного закладу зберігається понад тисяча одиниць різноманітних гончарних виробів. Із зібрання музею і дипломних робіт випускників Закарпатської академії мистецтв організатори влаштували експозицію.
Значною мірою фестиваль став можливим завдяки гранту Українського культурного фонду. За отримані кошти музейники втілюють у життя проєкт «Стежками традицій закарпатської кераміки». Тепер у музеї створено гончарну майстерню. Вона діятиме цілорічно, допоможе зберегти, а почасти й відродити ті набутки гончарів, що вже вважали втраченими.