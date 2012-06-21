Сьогодні, 27 лютого, Google оголосив, що додає п'ять мов у Google Translate, завдяки підтримці його спільноти Translate. Тепер бажаючі можуть, нарешті, перевести речі з киньяруандської, мови одія, татарської, туркменської і уйгурської мов.
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Ісаак Касвелл розповів, що ці п’ять мов, він додав у Translate за чотири роки, і загальна кількість мов, які підтримує Google Translate, досягла 108 мов. Здатність говорити на цих мовах дозволить людям спілкуватися з ще 75 мільйонами чоловік. На мовах говорять, відповідно, в Руанді, індійському штаті Одіші, Татарстані і Сибіру, Туркменістані і Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю.
За словами Google, причиною того, що додавання цих мов зайняло так багато часу, полягає в тому, що в Інтернеті було менше матеріалу для його програмного забезпечення і перекладу. Машинне навчання Google Translate вивчає онлайн-контент на мовах у поєднанні з думкою носіїв мови. Це допомагає тим, хто працює з спільнотою перекладачів – в якому носії мови можуть самі переводити слова і фрази або перевіряти точність інших перекладів, – допомагаючи їм досягти цього:
"Мови без великої кількості веб-контенту традиційно складно переводити, але завдяки вдосконаленням в технології машинного навчання в поєднанні з активною участю спільноти Google Translate ми додали підтримку п'яти мов: киньяруандської, мови одія (орія), татарської, туркменської й уйгурської".
На додаток до перекладу тексту і веб-сайтів, Google також додав віртуальну клавіатуру для киньяруандської, татарської і уйгурськоїмов. Згідно The Verge, оновлення можуть бачити інші користувачі iOS і Android протягом найближчого тижня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»