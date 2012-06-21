Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Люди настільки втомилися від карантинних обмежень, що послаблення карантину сприйняли як цілковиту його відміну. У Харкові сьогодні вже мало зустрінеш мешканців з масками на обличчі. Якщо раніше в міському транспорті в салоні тролейбуса чи трамвая можна було побачити 3-4 пасажирів без індивідуальних засобів захисту, то нині ця ситуація виглядає навпаки. В дворах багатоповерхівок, на дитячих майданчиках, у парках та скверах збираються багатолюдні компанії, влаштовуючи імпровізовані пікніки, відзначення сімейних та інших свят, або й просто для спілкування.

Така ж ситуація проглядається і в приміських поїздах, які з послабленням карантинних заходів з 1 червня почали курсувати в області. Вже в перший день запуску електричок пасажири, як розповідає прес-секретар регіональної філії «Укрзалізниці» «Південна залізниця» Ірина Гаманенко, не дотримувалися маскового режиму. І хоч вагони були заповнені всього лиш наполовину загроза інфікування за такого нехтування безпеки власної та оточуючих зросла в кілька десятків, а то й сотень разів.

Ірина Гаманенко нарікає на те, що якось вплинути на такі кричущі порушення працівники залізниці не мають жодних можливостей. Адже окрім рекомендацій, попереджень, закликів вони не мають повноважень застосовувати ніяких інших механізмів впливу. Навіть грубих порушників карантинних обмежень, яких ніхто не відміняв, працівники залізниці не мають права не допускати у вагони.

«У нас є право тільки рекомендувати пасажиру перебувати в масці, щоб не піддавати себе і оточуючих на небезпеку. Ми робимо зауваження, вони при нас надягають. Потім заходять в потяг і її знімають, на жаль. Ми зі свого боку робимо все можливе для безпеки громадян, але, на жаль, пасажири не беруть до уваги наші рекомендації», — з гіркотою зазначає співробітниця прес-служби «Південна залізниця».

Тим часом у Харківській області епідемситуація далеко не безхмарна. За останню добу, як повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі, в області зареєстровано 27 нових випадків коронавірусу.

За весь період в регіоні 1893 випадки COVID-19. Буквально цими днями зафіксовано новий спалах пандемії у психоневрологічному інтернаті в селі Піски-Радьківські Борівського району, який на сьогодні залишається зачиненим. Діагноз там підтверджено у 26 осіб — 8 працівників і 18 пацієнтів.

На жаль вервечка нових осередків епідемії не переривається, і сьогодні ще геть зовсім зарано нехтувати карантинними заходами.