Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На жаль, це вже стало майже нормою, коли ремонтні роботи, за які беруться підрядники, і перенесення ними термінів виконання обіцяного нагадують безкінечний серіал із перервою на рекламу чергових обіцянок і нових термінів. А змусити нарешті працювати безвідповідальних обіцяльників іноді доводиться тільки завдяки втручанню правоохоронців.
Отож Маріупольська місцева прокуратура №1 подала до суду позов в інтересах держави до одного із товариств з обмеженою відповідальністю щодо стягнення штрафних санкцій у розмірі майже 9 мільйонів гривень за невиконання у встановлені терміни договору підряду з капітального ремонту фасаду з утепленням будівлі міського центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді та комунальної юнацько-спортивної школи №5.
Ще у серпні 2017 року за результатами відкритих торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту згаданих навчальних закладів за бюджетні кошти між департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріуполя та згаданим ТОВ було украдено договір підряду на загальну суму майже 8,7 мільйона гривень. «Однак у зазначений договором термін – до кінця 2017 року підрядник виконав роботи лише на 137 тисяч гривень, що складає всього 7% від загального обсягу коштів – це і стало підставою для нарахування штрафних санкцій і звернення до суду», – повідомили в прокуратурі Донецької області.