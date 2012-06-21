Селище Гоща на Рівненщині стало переможцем у Всеукраїнському конкурсі «Неймовірні села України». На нього гощанці представили ідею створити набережну Побачень: і експертам, і журі вона сподобалася.
«Перемога в конкурсі — це не лише додаткових 100 тисяч гривень на розвиток, — каже селищний голова Микола Панчук. — Вона згуртувала громаду, стала найліпшою промоцією нашого справді гостинного селища. Ми зрозуміли, що мало самого бажання стати найкращим — перемогу треба виборювати».
До речі, шлях до неї складався з інтернет-голосування та оцінки журі: зі 100 можливих балів Гоща набрала 79,5. Нагородження відбулося в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, сертифікат селищному голові вручила заступник міністра Олена Ковальова. Гощанська селищна рада співфінансуватиме проект, а також залучатиме меценатів. А ще на переможців чекає пізнавальна поїздка до Німеччини.